Eerste prefab-woningen nieuwe Texelse woonwijk op hun plek: "Weet niet of die van mij er al staat"

TEXEL - De eerste woningen van de nieuwe 'verplaatsbare' woonwijk De Tuunen op Texel zijn vandaag geplaatst. Dat tot grote vreugde van toekomstige bewoners, die er liever vandaag dan morgen intrekken.

Het gaat om prefab-woningen, die grotendeels in België in elkaar zijn gezet. Gisteren arriveerden de grootste delen op een schip in de haven van Oudeschild. Vandaag is een begin gemaakt met het plaatsen van de woningen. Dat heeft tot ongeveer zes uur geduurd en gaat morgen weer verder.

Nummer 7

"Ik weet niet of 'ie er al bijstaat", zegt toekomstig bewoonster Myrthe Wit over haar woning, die op nummer 7 gaat wonen. De bouw van de wijk duurt in totaal zo'n drie weken.



Naar verwachting kunnen de bewoners er eind juli, want er moeten ook nog paden, parkeerplaatsen en andere voorzieningen worden aangelegd. Het eerste dat Myrthe gaat doen als ze de sleutel in handen heeft? "Een vloer leggen, want dat is toch wel belangrijk."