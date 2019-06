Duits drugsonderzoek leidt tot aanhouding van mannen uit Amsterdam en Huizen

HUIZEN - Drie Amsterdammers (65, 31 en 26 jaar) en een Huizenaar (66) zijn opgepakt voor hun betrokkenheid bij de internationale levering van designerdrugs. De Duitse politie spoorde het viertal op na een grootschalig drugsonderzoek, dat anderhalf jaar duurde, en heeft gevraagd om hun uitlevering.

De vier opgepakte mannen hebben de drugs met 'een ingenieus postsysteem' aan duizenden Duitse geïnteresseerden geleverd. Het zou om minimaal 15.000 leveringen gaan.

Actiedag

De Duitse politie heeft er lang over gedaan om alles in kaart te brengen. Afgelopen dinsdag kwam dat grootschalige onderzoek tot een hoogtepunt tijdens een 'actiedag': 125 politiemensen hebben op twaalf plekken gezocht naar drugs en geld. Dat gebeurde onder andere in Amsterdam, Amstelveen, Diemen, Badhoevedorp, Huizen en Hoofddorp. Er werden kilo's pillen en poeder gevonden en 40.000 euro cash.

Tijdens deze actiedag werden de oudste Amsterdammer en de Huizenaar aangehouden in Nederland. De twee andere mannen werden in Kroatië opgepakt. Drie van hen zitten nog vast, de vierde is onder voorwaarden op vrije voeten gesteld.