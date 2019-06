Drie mannen opgepakt voor invoer van tien kilo cocaïne en drugsbezit

PURMEREND - Drie Noord-Hollanders zijn opgepakt voor hun mogelijke betrokkenheid bij de smokkel van cocaïne uit Colombia. Het gaat om een 44-jarige Amsterdammer, een 50-jarige Landsmeerder en een 49-jarige Purmerender.

Alle drie worden zij onder andere verdacht van de smokkel van tien kilo cocaïne uit Colombia, die op 'ingenieuze wijze' verwerkt was in een lading recyclebaar plastic. Vermoedelijk was de drug ingesmolten.

Geladen wapen

De Landsmeerder zag kort voor zijn aanhouding nog kans om een geladen vuurwapen vanuit zijn slaapkamerraam in de achtertuin te gooien. In zijn huis werden een halve kilo MDMA, 144 XTC-tabletten, een busje pepperspray en meerdere dure horloges gevonden.

De man wordt ook verdacht van het plegen van witwassen en valsheid in geschrifte, waar eveneens zijn 44-jarige vrouw voor is aangehouden. Ook de 19-jarige zoon des huizes is opgepakt. In zijn slaapkamer werd ruim twee kilogram hennep en een vlindermes aangetroffen.

In beslag genomen

De andere verdachten, de Amsterdammer en de Purmerender, zijn in hun eigen woonplaats opgepakt. In totaal heeft de politie vier woningen en vijf bedrijven doorzocht. Daar zijn nog eens 55 xtc-tabletten, een auto en ruim 23.000 euro aan contacten in beslag genomen.

De drie mannen worden vandaag voorgeleid. De vrouw en haar zoon zijn inmiddels in vrijheid gesteld.