Vanwege dit bouwspektakel rijden er geen treinen van en naar station Heiloo!

HEILOO - Voor sommigen een waar spektakel, voor anderen vooral lastig omdat het treinverkeer er door gestremd was: het plaatsen van het spoorviaduct bij de Vennewatersweg, aan het randje van Heiloo, hield veel mensen bezig op deze Eerste Pinksterdag.

Er was zelfs een hele tribune gebouwd voor geïnteresseerd publiek! Tientallen Noord-Hollanders bekeken hoe het grote materieel rond twaalf uur naar zijn plek werd gereden.

Er komt een tunnel onder het spoor door en daarmee was in de nacht van vrijdag op zaterdag al begonnen met het plaats maken voor de tunnelbak. Na de laatste trein werd het treinverkeerd stilgelegd en begonnen de uitvoerders met het weghalen van een gedeelte van het spoor. Daarna is de grond afgegraven.



Vertraging

Doordat het zaterdag zo hard waaide, verliep het allemaal iets langzamer dan gepland. Het plaatsen van de damwanden kon op zaterdag pas laat beginnen, meldt De Uitkijkpost.

Morgen wordt er verder gewerkt aan het afwerken van het spoordek, het terugbouwen van het spoor en het afwerken en testen van het spoor. Als alles volgens planning verloopt, moet het spoor dinsdag om 5.00 uur opgeleverd worden.

Beat FM maakte een video van de aanleg.

De kans bestaat dat door het uitlopen van de werkzaamheden er dinsdagochtend geen treinen kunnen rijden. Voor alle zekerheid heeft de NS bussen geregeld.