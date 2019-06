Heel Pinksteren geen treinen van en naar Castricum: drie kwartier vertraging

CASTRICUM - Let even op als je dit weekend met de trein wil! Bij station Castricum wordt de boel flink verbouwd en dus rijden er geen treinen van zaterdag 00:40 uur tot en met maandag. De NS zet bussen in.

Dit kan een vertraging van vijftien tot 45 minuten opleveren. De reden van de vertraging is dat station Castricum wordt verbouwd. Lees ook: Verbouwing station Castricum begonnen: "Straks comfort voor iedereen" Reisplanner

Let erop dat niet alle vertrektijden van de bussen in de reisplanner staan; de pendelbustijden van en naar station Heiloo bijvoorbeeld. Lees ook: Metamorfose voor stationsgebied Castricum: "We pakken alles aan" Er rijden zaterdag en zondag bussen tussen Heerhugowaard en Uitgeest. Maandag tussen Alkmaar en Uitgeest.

In Heiloo vertrekt de bus vanaf de Kennemerstraatweg OV-halte.