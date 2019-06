Dierennieuws: merrie gered van verdrinkingsdood

ANDIJK - In een sloot aan de Oosterweg in Andijk is vandaag een paard in het water beland! Het paard kon niet zelfstandig uit het water komen en dreigde te verdrinken. Gelukkig kon de brandweer het dier de kant op takelen.

Rond drie uur trof iemand het dier aan.

Lees ook: Hoe red je een paard uit de sloot? Brandweerman geeft tips in nieuw boek

Met hulp van een kraan van een brandweerwagen is de merrie uit het water gehezen. De viervoeter maakt het goed.