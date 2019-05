Hoe red je een paard uit de sloot? Brandweerman geeft tips in nieuw boek

KROMMENIE - Alleen al in de Zaanstreek vind er bijna dagelijks een incident plaats waarbij een paard in een benarde situatie terecht komt. Wat moet je doen als een paard of koe in de sloot ligt? Harko Kwakernaat uit Krommenie is paardenfokker en gepensioneerd brandweerman. Al jaren traint hij brandweermannen. Maar om zijn kennis verder te verspreiden, heeft Harko een boek geschreven. "Eerst denken, dan redden."

Als brandweerman besefte Harko dat veel van zijn collega's niets wisten van paarden. Ze waren zelfs bang zijn voor zo'n groot beest en wisten zich geen raad als een paard in de sloot lag. Daarom heeft Harko een lesprogramma ontwikkelt, dat inmiddels verplichte kost is voor iedere brandweerman in opleiding.

Rescue-kit

Daarnaast stelde Harko een 'rescue-kit' samen met eenvoudige hulpmiddelen. Een touw is een van de belangrijkste hulpmiddelen om een paard uit het water te krijgen. Harko's zoon Tim, ook brandweerman, demonstreert hoe het touw als een halster om de nek en het hoofd van het paard wordt gelegd. "Hierdoor kun je het paard vanaf de wal begeleiden", legt Tim uit. "Het paard is zelfredzaam en wil uit water komen. Je moet hem alleen sturen."