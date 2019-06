Gemeente Zaanstad wil legaal wiet gaan telen

ZAANSTAD - De gemeente Zaanstad heeft zich aangemeld om mee te doen aan een project waarbij legaal wiet wordt geteeld. Via de pilot van de Rijksoverheid kunnen wiettelers, die nu nog illegaal hennep aan coffeeshop leveren, worden uitgekozen om dat legaal te doen.

De hennep wordt op kwaliteit gecontroleerd, de telers moeten zorgen voor voldoende aanbod en zijn verantwoordelijk voor de verpakking.

"Verkoop van cannabis via de voordeur mag nu wel, maar de inkoop via de achterdeur is illegaal. Dat is een onwenselijke situatie die veel criminaliteit in de hand werkt", aldus burgemeester Jan Hamming. "Het is daarom goed dat deze landelijke pilot wordt opgestart."

De aanmelding van Zaanstad betekent nog niet dat de gemeente ook daadwerkelijk mee mag doen aan de pilot. Er worden vanuit de overheid nog gesprekken gevoerd met alle gemeenten die belangstelling hebben. De minister van Justitie en Veiligheid en de minister voor Medische Zorg en Sport selecteren maximaal tien gemeenten die aan het experiment gaan deelnemen.