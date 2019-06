Tata Steel komt met masterplan tegen overlast

VELSEN-NOORD - Tata Steel komt met een masterplan tegen de overlast die wordt veroorzaakt door de staalfabriek. Dat valt te lezen in een persbericht, dat zojuist is verstuurd. Met een pakket maatregelen wil Tata de situatie verbeteren. “We gaan ervan uit dat de overlast door onze plannen fors zal verminderen”, zegt directeur Hans van den Berg.

Tata Steel in Velsen-Noord belooft beterschap. De staalproducent ligt onder een vergrootglas vanwege overlast, uitstoot van schadelijke stoffen en mogelijke gezondheidsrisico’s voor omwonenden.

Resultaat

Van den Berg verwacht snel resultaten. Zo opent in april volgend jaar een nieuwe fabriekshal, waardoor een proces dat regelmatig overlast veroorzaakte in de vorm van zogeheten grafietregens niet meer in de buitenlucht hoeft te gebeuren.

NH Nieuws zendt vanavond de bewonersbijeenkomst van Tata Steel over de maatregelen tegen de overlast in Wijk aan Zee live uit. De bijeenkomst wordt vanaf 20.00 uur gehouden in dorpshuis de Moriaan.

Gezondheidsrisico's

Die presentatie staat al lange tijd op het programma, maar zal een ander karakter krijgen door het deze week gepresenteerde RIVM-rapport. Hierin staat dat de grafietregens gezondheidsrisico's opleveren voor onder meer buitenspelende kinderen en zwangere vrouwen.

Uitleg grafiethal

Tijdens de officiële start van de bouw van de grafiethal gaf directeur Hans van den Berg al toelichting op het werkproces in de grafiethal: