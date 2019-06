Bijeenkomst Tata Steel over maatregelen in Wijk aan Zee live te zien bij NH Nieuws

WIJK AAN ZEE - NH Nieuws zendt morgen de bewonersbijeenkomst van Tata Steel over de maatregelen tegen de overlast in Wijk aan Zee rechtstreeks uit. De bijeenkomst wordt vanaf 20.00 uur gehouden in dorpshuis de Moriaan.

De presentatie van Tata Steel stond al lange tijd op het programma, maar zal een ander karakter krijgen door het gisteren gepresenteerde RIVM-rapport. Hierin staat dat de grafietregens gezondheidsrisico's oplevert voor onder meer buitenspelende kinderen en zwangere vrouwen.

Bewoners kunnen tijdens de bijeenkomst vragen stellen aan Tata Steel. Ook zal de dorpsraad de plannen van het staalbedrijf in ontvangst nemen.

Naast grafiet-overlast zal ook gesproken worden over stof, geur, licht en geluid. "Het plan zet in op een toekomst waar wij samen, Tata Steel en de omgeving, naast elkaar kunnen leven en werken", is het voornemen van de staalgigant.

Live op alle kanalen

De uitzending van NH Nieuws start om 20.00 uur en is te volgen via de site, app, Facebook en televisie. Wie in het dorpshuis aanwezig wil zijn, moet zich van te voren aanmelden via de website van Tata Steel.