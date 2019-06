LIVE: plofkrakers laten explosief in Purmerend achter: "Levensgevaarlijk voorwerp"

PURMEREND - Een geldautomaat in Purmerend is vanochtend vroeg opgeblazen. Enkele uren na de plofkraak ontdekten hulpdiensten nog een verdacht voorwerp, wat een niet ontploft explosief bleek te zijn. Er zijn meerdere woningen ontruimd en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) doet onderzoek.

Het gaat om een geldautomaat van ABN Amro op het Gildeplein. De plofkraak werd rond 4.20 uur gepleegd, waarna twee verdachten op een scooter op de vlucht sloegen. Het is nog onbekend of de daders iets buit hebben gemaakt.

Het gevonden explosief zat klem, maar is nu door het Explosieven Opruimingsdienst losgemaakt. Volgens politiewoordvoerder Menno Hardenberg gaat het onschadelijk maken nog lang duren.

De Overlanderstraat is afgesloten, een deel van het winkelcentrum is afgezet en er zijn vijftien woningen in de omgeving ontruimd. Op foto's is te zien dat de schade aan de automaat en de muur groot zijn. Daarnaast is ook een deel van het dak beschadigd en zijn er veel winkelruiten gesprongen. Een woordvoerder van de politie noemde het explosief een "levensgevaarlijk voorwerp".

Onze verslaggever is op dit moment ter plaatse, kijk hier live mee:

"Het is een ravage", vertelt de ondernemer tegen mediapartner RTV Purmerend. "Mijn buren hebben me om tien voor half vijf gebeld. Toen was er nog geen politie."

Pistool

"Er waren om die tijd nog mensen in het café en een jongen kwam naar buiten om te kijken wat er aan de hand was. Mijn buren vertelden dat hij een pistool op zijn hoofd gericht kreeg. Gelukkig gingen de daders er uiteindelijk op hun scooter vandoor."

Lees ook: Twee gewonden bij steekpartij Purmerend: dader nog op de vlucht

"De hulpdiensten hebben mij verteld dat er nog explosieven in de automaat liggen die niet tot ontploffing zijn gekomen, daar schrik je van. De opruimingsdienst gaat nu nog aan de slag, dus wanneer alle winkels weer open kunnen is voor mij nog onbekend. Het lijkt wel een oorlogsgebied", aldus de ondernemer.