Twee gewonden bij steekpartij Purmerend: dader nog op de vlucht

PURMEREND - Bij een steekpartij bij Winkelcentrum Makado in Purmerend zijn twee mannen gewond geraakt. De dader, volgens getuigen een 17- of 18-jarige jongen, is op de vlucht geslagen.

De melding kwam iets voor 20.30 uur binnen. "En die was best opvallend, want de melder vertelde erbij dat er een steekpartij was geweest, maar dat het slachtoffer al richting het ziekenhuis was", vertelt de politiewoordvoerder. "Dus we hebben agenten naar beide locaties gestuurd, en er was inderdaad niemand meer bij het winkelcentrum."

In het Dijklander Ziekenhuis troffen agenten wel een gewonde man aan, die een steekwond aan zijn arm had. "En daar bleek dat er nóg een slachtoffer was. Hij was ook in het ziekenhuis en werd behandeld. Ze zijn dus op eigen houtje richting de eerste hulp gegaan", aldus de woordvoerder.

Dader

Er is nog niemand aangehouden, maar de politie heeft de steekpartij in onderzoek. Getuigen hebben aan de politie laten weten dat de vermoedelijke dader een jonge lichtgetinte jongen is. Hij droeg een petje en een zwarte broek en zou zijn gevlucht op een scooter.