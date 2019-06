Ondermaatse brugbediening door personeelstekort: provincie stelt opdrachtnemer in gebreke

NOORD-HOLLAND - De bediening van de Noord-Hollandse bruggen is al een tijdlang onder de maat, voornamelijk door een tekort aan personeel. Voor de schippers betekent dat lange wachttijden. De provincie is op de hoogte en gaat maatregelen nemen. De externe partij die verantwoordelijk is voor de bediening wordt fors op de vingers getikt.

Zo is de partij in gebreke gesteld en krijgt het boetes opgelegd voor het niet bedienen van bruggen of sluizen. Ook heeft de provincie opnieuw een verbeterplan geëist.

Daarmee is de situatie nog niet opgelost. Volgens de opdrachtnemer is een tekort aan goed opgeleid personeel de oorzaak, waardoor het scheepvaartverkeer soms lange wachttijden heeft. Het bedrijf laat weten dat ze dat niet op korte termijn kunnen oplossen.

Binnenvaartschippers luidden een paar weken terug de noodklok over de vertragingen:



"Wij zetten druk op de opdrachtnemer om de problemen wel zo spoedig mogelijk op te lossen", aldus de provincie. "Daarnaast gaan we samen met de opdrachtnemer onderzoeken wat de exacte impact is van de ontstane situatie."

Vertragingen

Brugbedieners pendelen nu tussen twee of meer bruggen, waardoor soms lange wachttijden ontstaan. De scheepvaart wordt op de hoogte gehouden van mogelijke vertragingen.