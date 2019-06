Toxicoloog schrikt van resultaten Tata-rapport RIVM: "Lood heeft invloed op IQ"

VELSEN - De aangetroffen hoeveelheid lood in het door het RIVM onderzochte grafietmonster van Tata Steel is 'absoluut zorgwekkend'. Dat stelt hoogleraar milieuchemie en toxicologie Jacob de Boer na het lezen van het onderzoeksrapport. "Een teveel aan lood kan zorgen voor neurologische achteruitgang, ofwel het dalen van het IQ."

Uit het gisteren gepubliceerde onderzoek blijkt dat er meerdere zware metalen in de grafietregens van Tata Steel zitten. Naast lood zijn er ook te hoge concentraties van mangaan en vanadium aangetroffen. Vooral bij kinderen die buitenspelen zijn er zorgen over de gezondheid, want zij kunnen de stoffen binnenkrijgen via hand-mondcontact.

Onacceptabel

De Boer woont in Velsen en is echt geschrokken van de inhoud van het rapport. "Dit is wel wat", verzucht hij in gesprek met NH Nieuws. "En dit is nog maar een beperkt onderzoek. Ik vind het echt onacceptabel dat er een risico is voor kinderen."

Vooral de hoeveelheid lood baart De Boer zorgen, want van dat metaal is bewezen dat het neurologische gezondheidseffecten kan hebben. "Vroeger zat er in onze benzine ook veel lood. Toen hebben ze onderzoek gedaan naar het gemiddelde IQ van de Nederlander en daaruit is gebleken dat het IQ in die tijd met een paar punten gedaald is. Toen we stopten met lood in benzine, heeft zich dat langzaam weer hersteld."

Herstel

De Boer wil de Wijk aan Zeeërs niet te veel angst aanjagen, want eventuele neurologische achteruitgang kan zich volgens hem dus herstellen. "De blootstelling is wel lang genoeg geweest om eventueel effect te hebben. Alleen zullen ze weinig merken van bijvoorbeeld de invloed op het IQ."

De hoogleraar, die een half jaar geleden ook al een ander onderzoeksrapport doorspitte over de gezondheidseffecten van de grafietregens, had dit resultaat al aan zien komen. "Deze conclusies waren te verwachten. En dat maakt het ergens nog erger, want waarom is er niet meteen gehandeld toen de eerste zorgen werden geuit? Mijn vermoeden is dat dat komt door economische voordelen voor Tata en dat is echt extreem, want dan gaat het verdienen van meer geld ten koste van de gezondheid van mensen. Ik vind het echt niet kunnen wat daar gebeurt."

De Velsenaar is dan ook resoluut: volgens hem moet de staalgigant per direct stoppen met de werkzaamheden die grafietregens veroorzaken. "Niet gieten, tot die grafiethal is gebouwd! Of terug naar de erts die er gebruikt werd vóórdat de grafietregens hun intrede deden. Maar er moet wat gebeuren."