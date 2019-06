Zomer op zijn Hollands: vanavond code geel om onweer, windstoten en hagel

NOORD-HOLLAND - Het KNMI heeft voor vanavond voor het hele land code geel afgegeven. Behalve onweer worden er zware windstoten en hagelbuien voorspeld.

Het noodweer trekt vanuit het zuidwesten over het land, wat betekent dat eerst Zeeland de volle laag krijgt. Vanaf 19.00 uur is het weeralarm daar van kracht. Naar verwachting bereiken de donderwolken rond 21.00 uur onze provincie.

Volgens NH-weerman Jan Visser is het nog geen uitgemaakte zaak dat er zware buien gaan vallen. "De kans is wel groot dat het pittige buien gaan worden, maar niets is zo moeilijk te voorspellen als onweer."

Vanwege het voorspelde onweer waarschuwt het KNMI open gebieden en water te mijden en niet onder bomen te schuilen.

Zware rukwinden

Verkeer moet rekening houden met windstoten van 75 á 90 km/uur, en lokaal zelfs nog zwaardere rukwinden. Rond 1.00 uur vannacht klaart het enigszins op. Woensdag verloopt ietwat wisselvallig, al valt de volgende 'neerslag van betekenis' volgens Visser pas in de nacht van woensdag op donderdag.