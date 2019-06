VIDEO: Genieten van de eerste tropische dag op het strand van Zandvoort

ZANDVOORT - Het vinden van een parkeerplek is misschien onmogelijk en je sluit straks hoogst waarschijnlijk aan in de file als je het dorp weer wil verlaten, maar uiteindelijk is het allemaal de moeite waard als je een dagje hebt kunnen genieten van het zand tussen je tenen en een ijsje langs het strand.

Het was vandaag druk in Zandvoort. De eerste tropische dag wordt door veel mensen met beide handen aangegrepen om alvast een voorproefje te krijgen van de zomer die eraan zit te komen.

Voorlopig is dit alweer de laatste mooie dag. Hoewel het kwik gemiddeld wat vaker boven de twintig graden uitkomt dan de laatste paar weken zal er ook flink wat regen vallen.