Haarlem rolt rode loper uit voor Koepel-investeerders

HAARLEM - Met een rode loper en handtekeningen van alle samenwerkende partijen om van de oude Koepelgevangenis in Haarlem een open onderwijsbolwerk te maken, moeten investeerders over de streep getrokken worden. Het burgerinitiatief van Stichting Panopticon heeft een half jaar de tijd om de financiering van ruim 20 miljoen rond te krijgen.

De deadline is gesteld door de gemeenteraad. Nadat een paar Nederlandse universiteiten niet mee wilden doen aan het verwezenlijken van een University College, was er scepticisme over de haalbaarheid van de plannen.

Nu de Duitse onderwijsinstelling SRH Gruppe wel meewerkt aan het doel om academisch onderwijs te realiseren in De Koepel, en ook de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed onlangs de restauratieplannen goedkeurde, wil de gemeente Haarlem met het massale samenwerkingsovereenkomst die gistermiddag is getekend, een steuntje in de rug geven.

Maar de champagne kan nog niet ontkurkt worden. Ook de buren van het monumentale pand in de Scheepsmakerskwartier zijn de laatste jaren huiverig geworden door met name de woningbouwplannen. Studentenhuisvester DUWO realiseert woonblokken tegen de oude gevangenismuur voor 250 studenten. Daarnaast moeten er nog honderd sociale woningen komen. Dat vinden veel wijkbewoners teveel en ze zouden dat aantal liefst gehalveerd zien. Dan hoeft er minder hoog gebouwd te worden.

Celramen

Ook de architectonische oplossing om meer daglicht in de cellen te krijgen, zodat deze gebruikt kunnen worden door studenten en ook MKB-ondernemers die een deel huren, valt niet bij alle buren in goede aarde. "Uit liefde voor het pand", weet wijkraadvoorzitter Albert Diederik. Ze vinden een verticaal raam onder de huidige getraliede ramen lelijk. Een petitie online is nu 300 keer ondertekend.

Dinsdagavond wordt er voor de buurt een inloopavond georganiseerd, zodat belangstellenden de restauratieplannen voor De Koepel goed kunnen bekijken. De huisvestigingsplannen zijn nog niet klaar.

Burgemeester Jos Wienen zei bij de ondertekeningen van de samenwerkingsovereenkomst dat hij bij zijn sollicitatie al had opgemerkt dat een universiteit volgens hem het enige was wat Haarlem nog ontbeerde. Ondanks zijn voorkeur zegt hij wel oog te blijven houden voor de kritische kanttekeningen van de buurt.