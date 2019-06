Gooise Meren gaat alle beweegbare bruggen inspecteren: gevolgen onzeker

GOOISE MEREN - De gemeente Gooise Meren gaat volgend jaar alle beweegbare bruggen inspecteren. Dat staat in de Perspectiefnota 2020. Het is de vraag of de gemeente dan voor negatieve financiële verrassingen komt te staan.

Vorig jaar bleek uit onderzoek van NH Nieuws in samenwerking met EenVandaag dat veel bruggen en viaducten in erbarmelijke staat zijn. Zo ook de brug over de Naardertrekvaart. Hoewel Rijkswaterstaat concludeerde dat er achterstallig onderhoud aan de brug was, zou er geen gevaar voor de veiligheid zijn. Uit een door de gemeente ingesteld onderzoek bleek dat er wel degelijk onacceptabele risico's waren.

Nu heeft Gooise Meren dus besloten om een algemeen onderzoek naar alle beweegbare bruggen in de gemeente in te stellen. "Momenteel is nog niet bekend welke mogelijke noodzakelijke aanpassingen en financiële gevolgen uit de inspectie zullen voortvloeien", is te lezen in de nota. "Maar als er voor de inspectieresultaten onvoldoende financiële middelen ter beschikking worden gesteld, zullen de beweegbare bruggen niet voldoen aan de constructieve veiligheid. Daardoor komt mogelijk de veiligheid en de aansprakelijkheid in het geding."