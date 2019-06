'Minister pakt opnieuw achterstallig onderhoud aan bruggen en viaducten niet aan'

GOOISE MEREN - De minister van Infrastructuur en Waterstaat is te traag met het aanpakken van het achterstallig onderhoud aan bruggen, viaducten en sluizen. Dat schrijven branche-organisaties ANWB, Bouwend Nederland en Transport en Logistiek Nederland en verladersorganisatie Evofenedex in een brandbrief aan minister Cora van Nieuwenhuizen.

De oproep van de brancheorganisaties is niet nieuw. Een jaar geleden luidden de organisaties ook al de noodklok naar aanleiding van gezamenlijk onderzoek van NH Nieuws en EenVandaag. Daaruit bleek dat er zeker honderd bruggen en viaducten en tunnels in Noord-Holland ernstige mankementen vertoonden, waarvan bij zeker twintig er zefs direct gevaar kan ontstaan voor de weggebruiker.

Het beeld dat er grootschalig achterstallig onderhoud is, werd recent nog bevestigd door de Rekenkamer die dat ook al jaren roept.



In de zoveelste noodkreet vanuit de organisaties uiten zij hun zorgen over het feit dat er desondanks nog steeds te weinig gebeurt. De bereikbaarheid van Nederland dreigt daar onder te leiden met een mogelijk economische schade van miljoenen euro's als slecht onderhouden bruggen moeten worden afgesloten. "De minister benut opnieuw de komende verkeersluwe periode onvoldoende om uitgesteld onderhoud aan bruggen, sluizen en tunnels aan te pakken om schade en overlast voor weggebruikers tot een minimum te beperken", zegt Bouwend Nederland-voorzitter Maxime Verhagen namens de vier belangenverenigingen.

'Tijd van goede voornemens voorbij'

De ANWB, Bouwend Nederland en Transport en Logistiek Nederland en verladersorganisatie Evofenedex zijn klaar met alle beloften. "De tijd van goede voornemens is voorbij", schrijven zij. Ze willen snel met de minister om tafel om een hierover te praten en samen afspraken te maken om daadwerkelijk tot actie over te gaan.

Hoe urgent het is bleek recent nog bij de brug in de A1 over de Naardertrekvaart. Rijkswaterstaat verklaarde in eerste instantie dat het achterstallig onderhoud niet tot gevaar leidde, maar moest snel ingrijpen nadat de gemeente Gooise Meren na eigen onderzoek had geconstateerd dat er wel degelijk 'onacceptable risico's' waren.



De minister en Rijkswaterstaat ontkenden tot nu toe de problemen. Tot vorige week toen de minister de Tweede Kamer in een brief aan de Tweede Kamer schreef dat het achterstallig onderhoud bij Rijkswaterstaat in 2018 is opgelopen tot 873 miljoen euro. De brievenschrijvers willen nu dan ook actie zien van de minister. Volgens hen gelden de onderhoudsproblemen ook voor waterschappen, provincies en gemeenten.



Bekijk hieronder de reportage die we een jaar geleden met EenVandaag maakten: