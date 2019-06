Samenscholingsverbod in Pilotenbuurt lijkt effect te hebben: "Jeugdbende niet meer actief"

BEVERWIJK - Het samenscholingsverbod in de Beverwijkse Pilotenbuurt werpt volgens burgemeester Martijn Smit zijn vruchten af. Sinds Smit een kleine vier maanden geleden het verbod afkondigde, zijn er volgens hem geen incidenten meer geweest. "Tot nu toe, en ik hoop dat dit zo blijft, is die jeugdbende niet actief in de wijk."

Smit zegt dit in reactie op de veronderstelling dat de jeugdbende verantwoordelijk zou zijn voor de mishandeling in de nacht van donderdag op vrijdag vorige week in Heemskerk. Twee jongens zouden daar door een grote groep met honkbalknuppels en ijzeren buizen zijn afgetuigd.

Lees ook: Twee mannen in Heemskerk 'met honkbalknuppels en metalen buizen' mishandeld

"Vóór het samenscholingsverbod was de situatie in de wijk buitengewoon ernstig en ook explosief", zo legt Smit uit. "Het is nú zo dat bij ieder incident dat speelt in Beverwijk en nu onlangs ook in Heemskerk, ik de vraag voorgelegd krijg: heeft het een relatie met de jeugdbende? Nou, op dit moment heb ik reden om aan te nemen dat die relatie er niet is."

Verhaal van slachtoffer

In de week van het incident in de Haydenlaan in Heemskerk vertelde een mishandelde jongen voor de camera van NH Nieuws anoniem dat hij na zijn aangifte in februari is bedreigd door een lid van de jeugdbende die de Pilotenbuurt onveilig maakte.

Bekijk het interview met de mishandelde jongen hier:



Smit zegt dat hij niet op deze zaak kan ingaan. "Voor het slachtoffer is het sowieso afschuwelijk, maar het is voor mij onmogelijk om te reageren. Kijk, als burgemeester heb ik wel de verantwoordelijkheid voor de veiligheid in de wijk, maar hier gaat het om een zaak die onder de rechter is en dat betekent dat ik gewoon niet de informatie heb om goed te kunnen reageren."

Lees ook: Samenscholingsverbod voor Pilotenbuurt in Beverwijk na geweld van jeugdbende

De burgemeester is van mening dat politie en justitie er alles aan doen de verdachten van de mishandelingen en bedreigingen eerder dit jaar in de Pilotenbuurt voor de rechter te krijgen. De mensen in Beverwijk vinden daarentegen dat de politie te laks optreedt. Smit: "Het onderzoek is nog steeds gaande. Er worden ook nog steeds aanhoudingen verwacht, er zijn ook aanhoudingen gedaan en er zijn mensen in bewaring gesteld. Ik weet ook dat een aantal mensen op basis van leeftijd vrij rond lopen tót het moment dat zij voor de rechter verschijnen."

'Duurt te lang'

Vooral dat laatste geeft de buurtbewoners het gevoel dat de polite niets doet. Smit: "Het duurt veel te lang, helemaal eens met de mensen, maar dit is wel het systeem waarop het werkt. Het betekent dat iemand eerst verdachte moet zijn, dan moet het bewezen worden en dan moet er iemand voor de rechter komen en moet de rechter dat bewijs ook omarmen, zou je kunnen zeggen, en vervolgens een straf uitdelen. Dat duurt lang, té lang."