Twee mannen in Heemskerk 'met honkbalknuppels en metalen buizen' mishandeld

HEEMSKERK - Twee mannen zijn in de nacht van donderdag op vrijdag mishandeld in de Händelstraat in Heemskerk. Ze zouden door een groep van zestien mannen in elkaar zijn geslagen met honkbalknuppels en metalen buizen.

Dat meldt de moeder van een van de slachtoffers op Facebook. Volgens haar liep een van de mannen onder meer een gebroken oogkas en gebroken kaak op. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht.

De slachtoffers zouden rond 1.30 uur in de buurt van de Händelstraat zijn opgewacht door de groep nadat twee van de daders de mannen al provoceerde.

"Flink op los geslagen"

"Ze waren met een groep van tien man en later kwam er zes man bij met honkbalknuppels en metalen buizen. Ze hebben er vervolgens flink op los geslagen", zegt de moeder op Facebook.

De politie is een onderzoek gestart en heeft inmiddels meerdere mensen gesproken. Mensen met tips wordt verzocht contact op te nemen met de politie.