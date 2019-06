Duizenden euro's opgehaald met eigen in Hoogkarspel gebrouwen bier

HOOGKARSPEL - Samen met een groep thuisbrouwers hebben Knak Hoffer en Joost Kok dit weekend, tijdens de kermis in Hoogkarspel, maar liefst bijna zesduizend euro opgehaald voor '700 jaar Hoogkarspel'. Dit deden ze met de verkoop van bierpakketten van vijf zelfgebrouwen biertjes.

Hoogkarspel bestaat 700 jaar en had inwoners gevraagd om donaties, zodat ze evenementen konden blijven organiseren. Dat bracht Hoffer en Kok uit Hoogkarspel op een idee.

"We organiseren elk jaar een bierproeverij en daardoor kwam ik op het idee om vijf biertjes te maken en te verloten als bierpakket tijdens de kermis. De opbrengst zou dan naar '700 jaar Hoogkarspel' gaan. We hebben een paar thuisbrouwers uit de buurt gevraagd of ze wilden helpen en die waren laaiend enthousiast", vertelt Hoffer.

Grote ketel

De thuisbrouwers werden gevraagd om de vijf smaken van bier uit te kiezen waar ze het meest trots op zijn. Met deze keuze trokken ze naar Uitgeest richting de Noord-Hollandse Bierbrouwerij, waar ze in vijfhonderd liter vaten de bier hebben gebrouwen. "Ze werden er wild van om in zo'n grote ketel te roeren", lacht Hoffer.

In totaal zijn er 1.200 bierpakketten verkocht via de veiling. Minus alle kosten die zijn gemaakt hebben Hoffer en Kok bijna zesduizend euro opgehaald.

Gunfactor en uniek

Hoffer denkt alleen niet dat de biertjes het ook in de verkoop zouden redden. "Het smaakt heerlijk, maar we hebben veel mazzel gehad. We hadden een grote gunfactor en het was uniek. Mensen bestellen ook makkelijker als ze weten dat het geld goed besteed wordt. En ze worden hier in Hoogkarspel al snel ergens wild van hoor, als er een blauwe reiger en watertoren opstaat", grapt hij.