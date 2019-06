Waarom de Driedorpenloop in 't Gooi ook bij zinderende hitte morgen gewoon doorgaat

KORTENHOEF - In tegenstelling tot de Schutz Marathon van Hoorn gaat de Driedorpenloop in 't Gooi morgen wel door. Honderden mensen hebben zich ingeschreven voor afstanden van 1,5 kilometer tot een halve marathon. Ondanks de voorspelde tropische dag is voorzitter Willem de Leeuw niet bang voor oververhitte hardlopers. "We hebben genoeg voorzorgsmaatregelen genomen."

Volgens De Leeuw staan er langs de routes door Kortenhoef, 's-Graveland en Ankeveen voldoende water- en ehbo-posten. "Je kunt niet iedereen voortdurend in de gaten houden, maar we zullen de deelnemers wel observeren. En als we mensen zien zwalken, zullen we ze van het parcours halen", zegt de voorzitter tegen NH Nieuws.

De Leeuw betwijfelt of de 'extreme weersvoorspellingen' uitkomen. "Ze zitten er wel vaker naast, het kan morgen zomaar zes graden koeler zijn dan voorspeld." Ook als het kwik inderdaad tropische waarden bereikt, ziet hij geen reden om het evenement op voorhand af te gelasten. "Maar als het echt te heet is, nemen we extra maatregelen."

De organisatie zal de lopers morgen nog voor het startschot op hun eigen verantwoordelijkheid wijzen. "Geen gekke dingen doen, geen persoonlijk record proberen te lopen." In totaal hebben vierhonderd deelnemers zich van te voren ingeschreven. "Maar het zal me niet verbazen als de helft niet komt opdagen omdat ze het te warm vinden."

De Fuik

Het startschot van de Kidsrun klinkt morgen om 11.30 uur bij sporthal De Fuik in Kortenhoef. Deelnemers aan de andere afstanden beginnen een half uur later op dezelfde plek."