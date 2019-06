Morgen op en top zomer: maxima tegen de 30 graden

NOORD-HOLLAND - Als er extra (lange) treinen naar Zandvoort rijden, kan dat twee dingen betekenen: of er wordt geracet, of het wordt een stralende zomerdag. Dat laatste is morgen het geval, al lijkt de zomerse periode wel van korte duur.

Waar de temperatuur langs de kust gisteren en vandaag nog enigszins werd getemperd door een verkoelend briesje, is daar morgen geen sprake van. Daardoor loopt het kwik ook in de kustprovincies op tot een zinderende 30 graden.

Lees ook: Stranden langzaam weer gevuld met strandhuisjes

Vandaag gaat de boeken in als de eerste landelijk zomerse dag van 2019. Rond 16.20 uur werd in de Bilt - het meteorologische ijkpunt van Nederland - de vereiste 25 graden bereikt.

Schepje erbovenop

Morgen doen de weergoden er dus nog een schepje bovenop, en worden er temperaturen tussen de 26 en 29 graden voorspeld.

Vanwege dat strandweer laat de NS tussen 10.00 en 19.00 uur extra treinen op het traject Haarlem-Zandvoort rijden. Wie met de auto gaat, moet rekening houden met files en mogelijk een flinke zoektocht naar een beschikbare parkeerplek.

Lees ook: Strandgangers genieten van zonovergoten dag op warmste Tweede Paasdag ooit gemeten



Diverse Reddingsbrigades raden badgasten de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen. "Haal een 06-polsbandje voor kids en smeer je goed in", waarschuwt de Zandvoortse afdeling op Twitter. Dat laatste is geen overbodige luxe, want met zonkracht 7 á 8 verbrandt de huid binnen tien tot vijftien minuten.

Na zondag moeten we ons gaan opmaken voor wisselvalliger weer. Vanaf maandag komt het kwik naar verwachting niet boven de 22 graden uit, en kan er her en der een bui vallen.