Man neergestoken in Haarlemse daklozenopvang: dader voortvluchtig

HAARLEM - De politie is op zoek naar een man die ervan wordt verdacht vanmiddag in een Haarlemse daklozenopvang een man heeft neergestoken. De politie weet wie de verdachte is, maar is hem nog niet op het spoor.

Het slachtoffer werd rond 13.15 uur in de daklozenopvang aan de Wilhelminastraat gestoken. Of dat met een mes of ander scherp voorwerp gebeurde, is niet bekend. Over de ernst van het letsel bestaat evenmin duidelijkheid, al is het slachtoffer per ambulance naar het ziekenhuis is gebracht.

In de hoop dat Haarlemmers de politie naar de verdachte kunnen leiden, is er een Burgernet-bericht verspreid: de verdachte is een negroïde man met een litteken op zijn linkerwang. Hij draagt onder meer een zwarte pet met witte letters en verplaatst zich op een grijze damesfiets.

Wie hem ziet, wordt gevraagd dat bij de politie te melden, en hem vooral niet zelf te benaderen.