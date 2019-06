Schilderijen grondleggers IJmuiden onthuld in museum: "We zijn trots"

IJMUIDEN - Het IJmuider Zee- en Havenmuseum heeft twee blikvangers toegevoegd aan de museumcollectie. Vrijdagavond was de onthulling van portretschilderijen met daarop de grondleggers van de stad.

Dat gaat om het portret van Adrianus Johannes Bik (1790-1872) en dat van zijn zwager Jan Willem Arnold (1813-1886). De meeste aandacht ging uit naar dat van Bik, een schilderij uit 1842 dat vijftien jaar geleden door een van de nazaten van hem werd geschonken aan de gemeente Velsen.

"Mijn man deed het cadeau aan ze, maar ze waren het dus even kwijt", lacht Joan Arnold-Bik uit Heemstede. "Afgelopen zomer dook het plotseling weer op uit de kelder van het stadhuis. Toen ze me vroegen wat ze ermee zouden kunnen doen, opperde ik om het te presenteren in een museum in Nederland óf Jakarta, waar hij ook zijn sporen wel heeft verdiend."

Bik werd na een zendingenreis in 1828 benoemd tot Baljuw van Batavia. Met zijn zwager Willem Arnold kocht Bik in 1851 het grondgebied Breesaap.

Toen Cor Oudendijk van het Havenmusem in IJmuiden hoorde over de herontdekking van het schilderij, was hij er als de kippen bij om de gemeente een brief te sturen. "Dit zijn de grondleggers van IJmuiden, voormalig eigenaren van Breesaap", vertelt Oudendijk aan NH Nieuws. "En het was nog best even spannend, maar gelukkig: ze zijn nu hier en daar ben ik trots op."

Thuis

Jeroen Verwoort, wethouder cultuur bij de gemeente Velsen, is ook in zijn nopjes met de doeken. "In eerste instantie zou het schilderij naar het Rijksmuseum gaan, waar ook tekeningen van Bik zijn opgeslagen; een begenadigd kunstenaar", vertelt hij. "Maar de schilderijen horen hier thuis. Het waren deze mannen met een visie die dachten dat een kustplaats hier wel eens succesvol zou kunnen worden", aldus Verwoort.

Na de opening waren er dankbare woorden van Joan. "Dit is geweldig en prachtig natuurlijk voor de familie. We zijn trots."