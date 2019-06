Remy en zijn vrienden: leeuwtje Remy leert jagen

ANNA PAULOWNA - In de serie 'Remy en zijn vrienden' volgt NH Nieuws het reilen en zeilen op Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna. In deze aflevering zien we dat Remy klaar is voor het echte werk: hij mag achter een stuk vlees aan in de jaaghal.

Verzorgster Saskia Verbruggen heeft al een lekker stuk vlees aan de jaagsimulator gehangen. Omdat de spieren en botten van Remy nog niet zijn volgroeid, moet hij nog even rustig aandoen.

Bovendien kent hij de baan nog niet goed genoeg. Hij zou in zijn enthousiasme ergens tegenaan kunnen lopen of in een van de waterbakken terecht kunnen komen. Het vlees wordt daarom nog niet zo hoog opgehangen en de simulator gaat nog niet al te snel. Zo kan 'ie rustig wennen.

Leerproces

"Hij moet nog echt alles leren", zegt verzorgster Saskia Verbruggen. "Hij moet wennen aan het systeem. Je zag ook dat 'ie best vaak afgeleid was. Dan hoorde 'ie weer een van de collega's beneden schoonmaken. Het is echt een jong dier en jonge dieren moeten in de natuur leren van hun moeder hoe ze moeten jagen. Dat doen ze ook spelenderwijs."

Nadat Remy zijn prooi te pakken heeft, loopt hij naar zijn openstaande reiskist. Als het genoeg is geweest, gaat 'ie daarin zitten. Dat hebben de dierverzorgers hem geleerd.

Wennen

Saskia: "Remy moet nog wennen aan alle geluiden, dus we willen hem graag een veilig plekje geven. We laten de kist daarom openstaan. Stel dat 'ie bang wordt omdat het boven op de galerij druk wordt, omdat er veel kinderen zijn bijvoorbeeld. Dan kan 'ie daarin gaan zitten. Als wij dat zien, is het genoeg geweest en halen we hem uit de baan. Dan brengen we Remy weer terug naar zijn eigen verblijf."

