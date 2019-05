Remy en zijn vrienden: leeuwtje Remy doet een moord voor hertenbloed

ANNA PAULOWNA - In de serie 'Remy en zijn vrienden' volgt NH Nieuws het reilen en zeilen op Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna. In deze aflevering krijgen Remy en de woestijnbuizerds een speciale training.



Remy is inmiddels uitgegroeid tot een slim en onderzoekend leeuwenmannetje. Om hem te stimuleren en zijn vaardigheden te testen, krijgt hij een speciale training van verzorgster Saskia Verbruggen. Als hij goed zijn best doet, wordt hij daarvoor beloond met stukjes vlees en hertenbloed. Lees ook: Het bizarre verhaal van Remy: hoe een gedumpt leeuwtje naar Anna Paulowna kwam

"Hertenbloed vindt Remy zo lekker, daar doet ie er een moord voor", zegt Saskia Verbruggen met een knipoog, wanneer ze de laatste voorbereidingen treft voor zijn training.

fluitje

Saskia gebruikt een fluitje en een target voor de training. "Wanneer het fluitje klinkt weten de dieren dat hun gedrag 'goed' was en dat gaan ze dan vaker doen, zeker als daar wat lekkers tegenover staat. Het is eigenlijk precies hetzelfde als een klikkertraining, maar voor ons is een klikker vasthouden heel onpraktisch. Een fluitje kun je gewoon in je mond houden."

Verder wordt gebruikt gemaakt van een target, een tennisbal op een stokje.

"Ze leren die met de neus aan te raken en op die manier kunnen we hem een beetje sturen: naar links, rechts, plat of omhoog."

Saskia: "We trainen vooral om ze bezig te houden, om ze een beetje na te laten denken. We doen het op een positieve manier. Dat wat ze goed doen belonen we. Hebben ze geen zin, dan gaan we met een ander dier verder of wachten we een half uurtje. Het is compleet vrijwillig."

woestijnbuizerds

Deze training is niet alleen geschikt voor leeuwen en tijgers, maar ook andere dieren beleven er plezier aan. Om dat aan te tonen, neemt Saskia ons mee naar een weegsessie van de woestijnbuizerds. De roofvogels worden dagelijks gewogen. Ze moeten dan zelf op een weegschaal landen en krijgen dan net als Remy daarvoor een beloning.

"Het mooie aan deze vogels", zegt Saskia, "is dat het een van de weinige roofvogelsoorten is die in sociale groepen leven. Ze worden wel de wolven van de lucht genoemd omdat ze echt samen jagen. Vandaar ook dat we ze makkelijk samen kunnen houden."

En ook voor deze vogels geldt: willen ze een keertje niet, dan volgende keer beter.





