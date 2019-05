VIDEO: Verdachte pakketbezorgers van terrein gejaagd: 'We steken je tent in brand'

SCHAGERBRUG - "Een gewaarschuwd mens telt voor twee." Met die boodschap heeft Arjan Ligthart uit Schagerbrug een filmpje geplaatst van twee 'pakketbezorgers' die ongevraagd zijn terrein opkwamen. "Ze reden later schreeuwend voorbij met de mededeling dat ze mijn tent wel in de brand zouden steken."

Afgelopen dinsdag kwam een man het pad op rijden, vertelt Arjan Ligthart aan NH Nieuws: "Hij had een warrig verhaal. Eerst zei hij dat hij pakketbezorger was en toen ik vroeg om de pakketten te laten zien, zei hij dat hij zijn collega moest ophalen."

Grimmig

"Omdat ik het niet vertrouwde heb ik een foto van hem gemaakt. Toen stapte hij uit en begon mij te filmen." Even later komt er toch een collega opduiken, maar de sfeer blijft grimmig. "Ik heb ze nog een paar keer gevraagd om te vertrekken en toen hebben we een filmpje gemaakt van zijn oude witte VW Caddy."

Lees ook: Oplichter besteelt 86-jarige vrouw in Purmerend

Ligthart heeft alle reden om argwanend te zijn. "Afgelopen tijd zijn in de buurt twee bedrijfsbussen leeggehaald en er is er een gestolen. Het leek erop alsof ze de boel aan het verkennen waren. Ze zijn waarschijnlijk via-via ingehuurd om pakketten rond te brengen, want ze hebben inderdaad een pakket afgegeven bij de buren, maar het klopte gewoon niet."

Lees ook: Ook in hoger beroep 5 jaar cel geëist tegen Noord-Hollandse oplichters

Koffie

De schrik komt later pas: "Nadat ze weg waren ben ik eerst koffie gaan drinken, maar ik had eigenlijk meteen de politie moeten bellen. Ik heb het filmpje maar op Facebook gezet, want ik wil mensen alert blijven."