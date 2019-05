Personeel Lidl Zwaag: "Wat gaat er nu met ons gebeuren?"

ZWAAG - Het grote distributiecentrum van supermarktketen Lidl in Zwaag gaat de deuren sluiten en verhuist in 2021 naar Almere. Wat dit betekent voor de ongeveer 200 medewerkers, is op dit moment nog niet duidelijk. Maar volgens de FNV zou dit grote gevolgen kunnen hebben.

FNV woordvoerder Fatma Bugdayci vertelt aan NH Nieuws dat dit 'hele grote gevolgen' kan hebben voor het personeel. "Almere is niet om de hoek. Het is 80 kilometer verderop. Daar ga je niet 'zomaar' naar toe."

Bugdayci geeft aan dat het op dit moment nog niet duidelijk is hoe Lidl dit voor hun mensen gaat oplossen. "Daar hebben ze nog niets over gezegd." Ondertussen wordt de FNV veel gebeld door de mensen die in het distributiecentrum werken. "Ze maken zich zorgen. Ze vragen ons wat de Lidl nu gaat doen en wat er met ze gaat gebeuren?"

Gehoopt op verhuizing dichtbij

Het distributiecentrum puilt uit. De locatie in Zwaag zou te klein worden voor de supermarktketen en goederen zouden zelfs buiten gestald worden omdat het niet meer past. Het is voor de FNV dus ook geen verrassing dat ze gaan verhuizen. "Maar eerlijk gezegd hadden we verwacht dat ze in de buurt zouden blijven. Dat ze nu zo ver gaan is wel een verrassing. Als ze in de buurt waren gebleven, was het veel makkelijker op te lossen met personeel. Nu wordt het voor deze mensen misschien ook een kwestie om mee te verhuizen."

Opkomen voor personeel

FNV hoopt dat 'zo'n grote multinational met zoveel geld' voor het personeel gaat opkomen en een nette regeling met ze gaat treffen. Vooralsnog is er geen sociaal plan aangevraagd en lijkt het erop dat de Lidl de gevolgen van de verhuizing met het personeel zelf wil gaan regelen. Bugdayci geeft aan het 'onfatsoenlijk' te vinden dat ze niet zoals gebruikelijk werken, waarbij de vakbond wordt ingeschakeld voor hulp. "Het is bij ons daarom ook niet bekend hoe ze dit voor het personeel gaan oplossen."

NH Nieuws heeft contact gezocht met Lidl voor een reactie, maar heeft nog niemand kunnen spreken.