Distributiecentrum Lidl vertrekt uit Zwaag

ZWAAG - Het grote distributiecentrum van supermarktketen Lidl sluit de deuren in Zwaag. Dat maakt wethouder Ben Tap in een brief aan de raad bekend.

De wethouder schrijft dat Lidl zestien hectare grond heeft gekocht in Almere om daar een distributiecentrum te bouwen. Daardoor wordt die in Zwaag overbodig.



Verwacht wordt dat het nieuwe pand in 2021 af is, waarna de activiteiten in West-Friesland worden beëindigd. Wat dit betekent voor de ongeveer 200 medewerkers, is nog onduidelijk. Volgens de wethouder heeft Lidl aangegeven het pand niet in de verkoop te hebben en te zoeken naar een nieuwe invulling van het gebouw.