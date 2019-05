Lyceum in Den Helder scoort 'zeer zwak' bij inspectie

DEN HELDER - Na drie jaar een 'onvoldoende' te hebben gescoord bij de schoolinspectie is het Lyceum aan Zee nog verder weggezakt. De Helderse middelbare school voor havo en vwo krijgt nu het oordeel 'zeer zwak' en daarom wordt het roer omgegooid.

Dat meldt mediapartner LOS Den Helder. Er zou de afgelopen drie jaar hard zijn gewerkt op het Lyceum om de onvoldoende te verbeteren, maar dat is niet genoeg gebleken. Op een aantal indicatoren gaat het nu zelfs de verkeerde kant op.

'Laten we niet gebeuren'

Indien het meest recente oordeel niet in een jaar wordt teruggebracht naar 'onvoldoende', is de kans groot dat het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gaat ingrijpen. "Maar dat laat Scholen aan Zee (de overkoepelende scholengemeenschap, red.) zich niet gebeuren", zo vertelt Reinier de Voogd, voorzitter van het college van bestuur, aan LOS.

Volgens De Voogd is het positieve resultaat bij de vestiging van de beroepsonderwijs, die van 'zeer zwak' naar 'voldoende' gingen, bewijs dat het mogelijk is om 'een verbeterslag te maken'. Ook Mavo aan Zee draait prima en beweegt zich richting het oordeel 'goed'.

Één scholengemeenschap

"Scholen aan Zee gaat er alles aan doen leerlingen dát onderwijs te bieden dat ze sterker maakt en recht doet aan hun talenten, mogelijkheden en dromen", aldus De Voogd. Hij vertelt dat het tijdperk van de afzondelijke scholen wordt verlaten en de vorming van één scholengemeenschap met een gezamenlijke koers en visie prioriteit heeft.

Het verbeterplan wordt aangepast door een verbeterteam, bestaande uit vertegenwoordigers van de verschillende locaties. "Er zal gewerkt worden vanuit één gezamenlijk pedagogisch-didactische visie en aanpak", aldus De Voogd. "Er komt een nieuwe managementstructuur die gericht is op de aansturing van de scholengemeenschap als geheel. In de tussentijd wordt gewerkt vanuit een interim-situatie met de inzet van eigen mensen."

Marianne Pot stopt vanaf woensdag als directeur. Hans van Beekum (directeur Beroepsonderwijs aan Zee en Mavo aan Zee) en Hielke ter Veld nemen het stokje over.