'8-jarig meisje ernstig mishandeld in speeltuin bij McDonald's Purmerend'

PURMEREND - Een 8-jarig meisje zou afgelopen dinsdag in elkaar geslagen zijn door twee leeftijdsgenootjes in de speeltuin bij de McDonalds's in Purmerend. Ze heeft een hersenschudding en meerdere botbreuken.

De moeder van het meisje heeft haar verhaal gedaan bij mediapartner Regio Purmerend. Ze vertelt dat ze rond 19.00 uur iets ging afrekenen bij de kassa. Haar dochtertje speelde op het terrein. Toen de moeder buitenkwam, lag haar dochter op de grond en werd ze getrapt door twee andere kinderen. Zij werden door hun ouders meegenomen in de auto.

Ziekenhuis

Het meisje zou tot twee keer toe in het ziekenhuis zijn geweest. Daar werden een hersenschudding en meerdere botbreuken geconstateerd. Volgens de lokale nieuwssite heeft ze een tijdje in het ziekenhuis gelegen, maar is ze inmiddels weer thuis.

McDonalds Purmerend heeft aangegeven het verschrikkelijk te vinden wat er is gebeurd.

De moeder van het meisje wil aangifte doen bij de politie, maar werd daar in eerste instantie niet in gehoord. De twee vermoedelijke daders zouden jonger zijn dan 12 jaar en kunnen volgens het Nederlandse strafrecht niet vervolgd worden. Toch heeft de politie nu besloten dat de moeder aangifte mag komen doen.