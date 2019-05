Nieuwe 'Marinecampus' op Willemsoord volgende stap in stadsvernieuwing Den Helder

DEN HELDER - De plannen voor de ontwikkeling van de noordkant van de oude Rijkswerf Willemsoord in Den Helder zijn vandaag gepresenteerd. Als alles doorgaat, komen er een nieuw Marinemuseum en gloednieuwe gebouwen voor het KIM, de officiersopleiding van de Koninklijke Marine.

De Marine en het museum dachten al langer over vernieuwing. Nu is er samen met de gemeente en ontwikkelingsbedrijf Zeestad een plan geschreven waardoor het monumentale terrein aansluiting vindt bij de binnenstad van Den Helder.

"We zijn natuurlijk al heel hard aan de slag om de stad te vernieuwen en het stadshart te laten bruisen", vertelt wethouder Heleen Keur, "Dat lukt al heel goed. Daar is de afgelopen tien jaar heel hard aan gewerkt. En de volgende stap is dan om Willemsoord bij het stadshart te betrekken. Dat is een nadrukkelijke wens."

Hoe het nieuwe Marinemuseum en de verbouwing bij het Koninklijk Instituut voor de Marine er uiteindelijk uit komen te zien, wordt de komende tijd onderzocht. Het museum gaat verschillende scenario's optekenen met daarbij verschillende budgetten. Er wordt gedacht aan een budget tussen de 5 en de 25 miljoen euro.

Groener

Het is de bedoeling dat het gebied veel groener wordt dan nu. "Dat was vroeger ook zo. We willen Willemsoord daar echt weer in oude glorie herstellen", zegt wethouder Keur. Alle partijen gaan nu aan de slag en hopen dat alles in 2025 gerealiseerd is.