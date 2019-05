Burgemeester Wortelboer over Cube Festival: "Ik word verdrietig als mensen zo'n middel nemen"

BOVENKARSPEL - Tijdens het Cube Festival in Bovenkarspel zijn afgelopen zaterdag zes personen met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de Veiligheidsregio had 'het overgrote deel te maken met drugs'. Burgemeester Wortelboer van Stede Broec: "Het blijft triest dat mensen dit soort middelen denken nodig te hebben."

Tijdens het Cube Festival in Bovenkarspel moest de ambulance afgelopen zaterdag tien keer uitrukken, zes personen zijn naar het ziekenhuis gebracht. NH Nieuws sprak hierover met burgemeester Ronald Wortelboer.

Lees ook: Zeven jonge festivalgangers 'omgevallen' door drugs en alcohol bij festival Bovenkarspel

"Ik schrik er altijd van als ik te horen krijg dat jonge mensen onwel zijn geworden of met de ambulance mee moeten. Ik word er verdrietig van. Ik zou zo graag tegen de mensen willen zeggen die drugs gebruikt hebben 'Doe het nou niet. Het is zo onverstandig.' Je wilt dat mensen het gewoon gezellig hebben."

Festival volgens de voorwaarden

Toch vindt de burgemeester dat het voorop moet staan dat het overwegend gezien een mooi festival was en dat mensen hebben genoten. In de voorbereiding naar het evenement en op de dag zelf heeft de gemeente nauw in contact gestaan met de organisatie. "Ze hebben zich netjes aan de vergunning gehouden. Alles was keurig in orde en volgens de voorwaarden, voor zover we nu kunnen beoordelen. Ook tijdens de incidenten hebben ze correct gehandeld. Dat deze mensen onwel zijn geworden staat er los van of iemand zijn werk goed heeft gedaan", licht hij toe.

'Triest dat mensen dit soort middelen nemen'

Volgens de burgemeester is er daarom, ondanks de ambulanceritten, geen reden om de organisatie harder aan te pakken of het festival voor volgend jaar te cancelen. "Honderd procent dichtheid en controle is niet realistisch. Mensen blijven inventief als ze iets mee naar binnen willen nemen. We zouden altijd willen dat we de risico's terug kunnen brengen naar nul, maar een samenleving zonder risico's bestaat niet. Het blijft triest dat mensen dit soort middelen nodig denken te hebben om een leuk feest te vieren."

Praten over beleid tegen drugsgebruik

Gemeente Stede Broec gaat de aankomende tijd nadenken over het beleid tegen alcohol en drugs voor de toekomstige jaren. "We hebben in West-Friesland al succes geboekt met het terugdringen van het gebruik op alcohol. Dat had onze focus. Die startleeftijd gaat omhoog, dus dat is goed nieuws. De aankomende jaren zullen we ons dus ook gaan richting op het drugsgebruik en hoe we dit terug kunnen dringen."