Niet één, maar zes feestgangers naar het ziekenhuis tijdens Cube Festival

BOVENKARSPEL - Er zijn in totaal zes personen met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht nadat ze zaterdagmiddag niet goed werden op festival Cube in Bovenkarpsel. In totaal moest de ambulance tien keer uitrukken naar de festivallocatie. Dat is veel vaker dan eerder is gecommuniceerd.

Eerder meldde Veiligheidsregio Noord-Holland Noord aan NH Nieuws dat de ambulance drie keer naar De Gouw moest rijden. Na het opvragen van officiële cijfers blijkt dat de hulpdiensten veel vaker moesten opdraven bij het festival in Bovenkarspel.

Afgelopen zaterdag bezochten zo'n 4.500 bezoekers het Cube Festival. Dat zijn iets meer festivalgangers dan vorig jaar. Deze keer gingen er meerdere mensen tegen de vlakte. Eerder zei organisator van het festival Rob van der Lee tegen NH Nieuws: "Ze waren jong, tussen de 18 en 25 jaar en allemaal hadden ze drugs of alcohol gebruikt. Sommigen waren niet aanspreekbaar." Één meisje zou 'iets van een combinatie van diclofenac, paracetamol en ketamine' op hebben gehad.

Hoe kunnen de huidige ambulancecijfers afwijken van de eerdere inschatting van Veiligheidsregio?

Woordvoerder Veiligheidsregio Noord-Holland Noord: "Het was druk op de meldkamer. Deze cijfers kreeg ik door en waren blijkbaar beschikbaar. Soms is het gewoon lastig om de juiste cijfers op tafel te krijgen. De nieuwe cijfers heb ik van degene die aanwezig was bij Cube Festival; hij heeft de officiële."

In totaal moest ambulancepersoneel gedurende de dag tien keer in actie komen en zijn er zes personen meegenomen naar het ziekenhuis. Verder zijn twee personen ter plaatse behandeld en één is doorverwezen naar de huisarts. Volgens de Veiligheidsregio had 'het overgrote deel te maken met drugs'. Ze kan niet zeggen hoe het nu met de personen gaat.

Lees ook: Meer inzicht in alcohol- en drugsgebruik onder jongeren in West-Friesland

Uitdaging meldkamer

Ook zou de Veiligheidsregio zaterdag tegen de organisatie van het festival hebben gezegd dat 'ze de hele Noordkop leegtrekken aan ambulances!' De Veiligheidsregio reageert daarop: "De officier van dienst heeft gezegd dat er erg veel ambulances naar Cube Festival onderweg waren, waardoor het voor de meldkamer een uitdaging wordt de dekking te regelen voor de reguliere inzetten in de regio. Vooral tussen 18.00 uur en 19.00 uur 's avonds was het erg druk met vier personen die naar een ziekenhuis vervoerd moesten worden."

De organisatie zei eerder tegen NH Nieuws te wachten op een rapport van de Veiligheidsregio. Van der Lee: "Als toch blijkt dat alle slachtoffers dezelfde drugs in hun bloed hebben, gaan we uiteraard onderzoeken wat er aan de hand was. Dan kunnen we de camerabeelden bekijken."