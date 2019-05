Pensioenacties bij Schiphol: "Genoeg is genoeg"

SCHIPHOL - Afhandelaars, de beveiliging en de schoonmaakdiensten staakten gedurende de dag op verschillende momenten. De medewerkers hielden een manifestatie vlak bij de ingang van de luchthaven.

"Als het doorgaat moet ik werken tot mijn 72ste", vertelt een KLM afhandelaar, die zich samen met zo'n 100 actievoerders heeft verzameld vlak bij de ingang van Schiphol. "En dat denk ik niet. Niet in de baan die ik op dit moment heb."

De medewerkers legden vandaag op verschillende momenten het werk neer. Schoonmakers staken de hele dag, de beveiliging meerdere keren 33 minuten en de afhandelaars staakten voor 66 minuten.

"Genoeg is genoeg", aldus een staker. Een andere actievoerder beaamt dat: "Als ik om mij heen hoor van collega's die net met pensioen zijn, dan kunnen ze daar hooguit nog een halfjaar tot een jaar van genieten en dan zijn ze op."

Weinig hinder

Schiphol geeft aan dat reizigers weinig hinder hebben gehad van de actie en dat er geen reizigers bij hun bekend zijn die hun vlucht door de acties hebben gemist. De medewerkers willen door gaan met acties tot er een beter pensioen is.

"Het hangt ervan af wat het kabinet gaat doen", vertelt een actievoerder. "Dan hebben we uiteindelijk een akkoord of we zeggen we gaan er niet mee akkoord. Of we zeggen: nee, we hebben geen akkoord. En dat gaan ze dan wel merken."