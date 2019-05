Voorkeursstemmen bieden Uitgeestse D66-politica zicht op Europese zetel

UITGEEST - Zelf houdt ze nog een slag om de arm, maar de Uitgeestse Samira Rafaela kan zich gaan opmaken voor een zetel in het Europees Parlement. Hoewel D66 twee van de vier zetels verliest, lijkt de nummer drie van de kandidatenlijst voldoende voorkeursstemmen te hebben gekregen om voor 'een sterk, sociaal en veilig Europa' te kunnen strijden.

Omdat de Kiesraad nog geen definitieve zetelverdeling heeft vastgesteld, houdt de 30-jarige Rafaela het vooralsnog op een 'eventuele zetel'. Niettemin lijken de voortekenen gunstig: niet alleen voor haar politieke carrière, maar ook voor haar ambities en idealen.

Behalve voor een sterk Europa strijdt ze - in lijn met haar partij - namelijk voor meer vrouwen in Brussel. Dat lijkt bij deze verkiezingen in ieder geval gelukt, althans voor de Nederlandse delegatie. Daarin stijgt het percentage vrouwen van 34,6 procent naar 46,2 procent, zo berekende NRC gisteren. Van de 26 Nederlandse Europarlementariërs zijn er straks 12 vrouw.

Twee vrouwen

Rotterdammer Raoul Boucke - de nummer twee op de D66-kandidatenlijst - lijkt de dupe van de voorkeursstemmen voor Rafaela. Omdat lijsttrekker Sophie in 't Veld wel een zetel krijgt, worden de enige twee Europese D66-zetels bezet door vrouwen.

Voor een inhoudelijke reactie vindt Rafaela het nog te vroeg, maar als de Kiesraad haar zetel volgende week defintief maakt, krijgt Barack Obama gelijk. Op een bijeenkomst in Berlijn waar Rafaela begin april de vorige Amerikaanse president ontmoette, voorspelde hij succes voor haar. "I'm pretty sure you'll win", zei hij tegen haar.

Lokale samenleving

Vanuit Brussel zal ze haar geboortegrond niet uit het oog verliezen, zo beloofde ze eerder. "Ik wil Europa dichterbij brengen door te laten zien wat er allemaal gebeurt. En de geluiden vanuit de lokale samenleving, zoals hier in Uitgeest, mee te nemen naar het Europees Parlement."

Bekijk hieronder de reportage die we eind april maakten in Rafaëla's geboortedorp Uitgeest.