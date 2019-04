Uitgeestse droomt over zetel in Europees Parlement: "Strijden voor gelijke kansen"

UITGEEST - Samira Rafaela (30) uit Uitgeest hoopt dat na 23 mei een lang gekoesterde wens gaat uitkomen: een zetel in het Europees Parlement. Ze staat als nummer drie op de verkiezingsingslijst voor Democraten 66.

Rafaela is een echte Uitgeestse. Geboren en getogen in het dorp, opgegroeid met wereldoriëntatie. Als dochter van een Nederlandse, Antilliaanse, Joodse moeder en een Ghanese, Nigeriaanse, Islamitische vader. "Dat heeft mij ontzettend geïnspieerd om de internationale politiek in te gaan. Omdat ik thuis heel erg geleerd heb om over de grenzen heen te kijken en te denken."



Rafaela ging naar naar het Bonhoeffercollege in Castricum, waarna ze bestuurskunde studeerde en werkte als beleidsadviseur voor de gemeente Amsterdam. Tegenwoordig adviseert ze de politie over veiligheid en inclusie.

Prioriteit

Als topprioriteit heeft ze 'gelijke kansen' bovenaan de lijst gezet. "Ik merk dat dat lang niet vanzelfsprekend is. Ook ik heb daar mee te maken gehad. Vanwege mijn afkomst, huidskleur of naam. Ik heb gevoeld wat dat met je kan doen [..] Iedereen heeft gewoon het recht om erkend te worden. Daar wil ik me voor in gaan zetten."

Ze belooft, mocht ze verkozen worden, nog vaak in gesprek te gaan met haar dorpsgenoten. "Ik wil verschil maken in een Europa waar we diversiteit als kracht zien. En ik wil Europa dichterbij brengen door te laten zien wat er allemaal gebeurt. En de geluiden vanuit de lokale samenleving, zoals hier Uitgeest, mee te nemen naar het Europees Parlement."