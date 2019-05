Hugo Hovenkamp: "Het winnen van de beker gaf een gevoel van onoverwinnelijkheid."

ALKMAAR - We staan met Hugo Hovenkamp voor de prijzenkast in het AZ-stadion. Bij het zien van de KNVB-beker komen de herinneringen terug: "Het winnen van de beker gaf je een gevoel van onoverwinnelijkheid. Zoveel clubs doen aan het toernooi mee en uiteindelijk win jij de finale."

Biografie



Naam: Hugo Hovenkamp



Geboren: Groningen, 5 oktober 1950



Beroep: campinghouder, voetballer, trainer, scout

Clubs: GVAV/Groningen, AZ'67, Wacker Innsbruck

Erelijst: Landskampioen 1981, KNVB-beker 1978, 1981, 1982, Interlands: 31

Hugo Hovenkamp was aanvoerder van het succesvolle AZ van eind jaren zeventig, begin jaren tachtig. Drie keer won hij de beker en een keer werd hij met zijn elftal landskampioen. Dat was in 1981, het jaar dat ook de finale van de Europa Cup 3 werd gehaald. Verloren werd er toen van het Engelse Ipswich Town.

Opkomende back

Hovenkamp speelde bij Groningen toen hij in 1975 naar Alkmaar werd gehaald. "Voor het bedrag van vierhonderdduizend gulden", zegt hij nu met een glimlach. "Dat was toen aardig wat geld, maar nu is het niks."

Hovenkamp was een opkomende back. Snel. Hard. Hovenkamp: "Misschien soms te hard, maar dat valt wel mee, hoor. Zoveel kaarten heb ik ook weer niet gehad."

Hij kwam in een team met namen die inmiddels tot de verbeelding spreken: "We hadden de topscorer van Europa, Kees Kist. En we hadden de giga-goede voetballer Christen Nygaard, dat is een Deen. Dan had je Jan Peters, Johnny Metgod en Ronald Spelbos. Ik geloof dat we op een gegeven moment met zeven spelers in het Nederlands elftal speelden."

Oranje

Hovenkamp was 26 jaar toen hij voor het eerst werd geselecteerd voor het Nederlands elftal: "Daar heb ik 31 keer in gespeeld. De meeste wedstrijden als linksback en nog een paar als centrale verdediger."

"Ik heb een hele mooie carrière gehad. Met als hoogtepunt het kampioenschap in '80-'81. Dan de beker drie keer. De grootste teleurstelling was dat ik vanwege een blessure niet mee ging naar het WK in Argentinië. Ik zal je eerlijk vertellen dat ik niet alles heb gezien. Ik mocht erheen voor de finale op uitnodiging van een reisbureau, maar ik heb het niet gedaan. Ik kon het niet aan."

