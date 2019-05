Wereldberoemde schilder Monet schreef brief over Zaandam: "Er is genoeg te schilderen"

ZAANDAM - Vandaag wordt een heel bijzondere brief tentoongesteld in het Zaans Museum. Namelijk de brief die de wereldberoemde Franse schilder Claude Monet schreef toen hij in 1871 voet aan wal zette in de Zaanstreek. Hij schreef onder meer: "Zaandam is wel bijzonder opmerkelijk en er is genoeg te schilderen voor een heel leven."

De bijna 148 jaar oude brief was bestemd voor zijn goede vriend Camille Pissarro, die in Engeland verbleef. Monet was net aangekomen met vrouw en kind in de Zaanstreek en zette op papier wat zijn eerste indruk was. "Ik geloof dat we hier een heel fijn onderkomen gaan hebben. De Hollanders lijken mij zeer vriendelijk en gastvrij."

De aankoop van de brief is van groot belang voor het Zaans Museum. Directeur Jan Hovers: "De brief is een prachtige aanvulling op onze collectie waaraan we in 2015 een van de Zaanse werken van Monet, De Voorzaan en de Westerhem, toegevoegd hebben." Monet maakte 25 schilderijen in de vier maanden dat hij in Zaandam verbleef.

Duplicaat

De originele brief van Monet is van 30 mei tot en met 2 juni te zien in het Zaans Museum. Vanwege de kwetsbaarheid van het papaier zal daarna een duplicaat van de brief gepresenteerd worden. Het originele exemplaar zal slechts in bijzondere gevallen getoond worden.

Overigens zal nog onderzocht worden of het papier waarop Monet zijn boodschap schreef, Zaans papier was. "Zaans papier was destijds wereldberoemd en wordt over heel de wereld teruggevonden", zegt Hoofd Museale Zaken Martine Verstraete.