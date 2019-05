400 jaar Batavia komt met virtual reality tot leven in Westfries Museum

HOORN - Het Westfries museum komt met een spectaculair virtual reality programma over 400 jaar Batavia. Twee jaar is eraan gewerkt en het resultaat mag er zijn. Ad Geerdink, directeur van het museum, is trots: "Het pakt je echt bij je lurven."

Het virtual reality-programma is gemaakt in het kader van het 400-jarige bestaan van Batavia, het huidige Jakarta. Deze week is het precies 400 jaar geleden dat Batavia door Jan Pieterszoon Coen, werd gesticht.

In het museum is een speciale zaal ingericht waar bezoekers in een comfortabele stoel, ruim een half uur worden meegenomen in de wereld van het oude Batavia.

Vliegen

Door middel van een virtual reality-bril vlieg je over de stad, zie je schepen in zee, het landschap en de huizen in Batavia. Als kijker kun je gedeeltelijk zelf bepalen wat je te zien krijgt en waar je meer informatie over wil hebben. Geerdink: "Door naar een pinnetje, of ballonnetje, te kijken ga je die kant op en wordt er meer over die plek verteld. Zo krijgt elke kijker wat anders te zien."

Aan de hand van de oudste (met de hand geschilderde) kaart van Batavia, ontstond twee jaar geleden het idee om de stad tot leven te brengen middels virtual reality. Door de nieuwste technieken te combineren met historische feiten, is het gelukt een realistisch beeld weer te geven van de stad in die tijd.

Tof

Voor Rob Tuitel, maker van de virtual-reality-film, was het een flinke klus. Maar hij is blij met alle reacties. "We hebben er met een groot team aan gewerkt. Een historicus heeft alle details uitgezocht en ik ben aan de gang gegaan met het VR-gedeelte. Het is heel leuk om te zien hoe de eerste kijkers reageren. Iedereen vindt het tof."