De Peiling: Huisarts noemt hogere pensioenleeftijd collectieve ouderenmishandeling'

NOORD-HOLLAND - Actie vandaag in het openbaar vervoer tegen verdere verhoging van de pensioenleeftijd. Ook in andere sectoren rommelt het. We moeten steeds langer doorwerken. Willen en kunnen we dat wel? Een huisarts noemt het verhogen van de pensioenleeftijd 'collectieve ouderenmishandeling'. Wat is volgens jou een goede leeftijd om van je oude dag te gaan genieten?

Ouderenmishandeling

Collectieve ouderenmishandeling, zo noemt huisarts Bettina van Steenis het optrekken van de pensioenleeftijd. Ze ziet in haar spreekkamer de uitwerking van langer moeten doorwerken. "Het is geen kwestie van niet willen, maar van niet kunnen; van onze biologie", zegt ze. De huisarts praat vanavond vanaf 18:00 mee in De Peiling op NH Radio.

Versleten

"Ik zie elke dag mensen 60-plussers met klachten. Ze kunnen niet meer fulltime werken. Je lijf slijt, hoe fit je ook bent.'' Niet alleen mensen met zware lichamelijke beroepen hebben volgens Van Steenis moeite met langer doorwerken. "Ook mensen die hele dagen in touw zijn, zoals bijvoorbeeld leraren, krijgen klachten. Ze hebben geestelijk meer hersteltijd nodig. Anders krijgen ze een burn-out."

Armoede

De huisarts ziet veel oudere werknemers in de ziektewet verdwijnen en hun baan verliezen. Dat kost ze op termijn honderden euro's aan pensioeninkomsten per maand. "Er ontstaat zo een hele groep echt arme ouderen."

Vakbonden

De vakbonden voeren vandaag actie in het openbaar vervoer tegen verdere verhoging van de pensioenleeftijd. 66 is wat betreft de bonden de grens. Morgen is er een landelijke actiedag waarbij ook werknemers van andere sectoren de regering oproepen de stijging van de pensioenleeftijd een halt toe te roepen. Den Haag vindt dat we langer door moeten werken omdat we steeds ouder worden, langer gezond blijven en het pensioenstelsel onbetaalbaar wordt nu Nederland aan het vergrijzen is.

Peiling uit de bus

De Peiling komt vandaag tussen 18:00 en 19:00 uur rechtstreeks vanuit de redactiebus van NH Nieuws waarmee we door de IJmond rijden. Je kunt zoals altijd bellen om mee te praten op nummer 088-850.51.52. Je bent ook van harte welkom om een stukje mee te rijden met onze bus en jouw verhaal te vertellen. De route en tijden vind je hier.

Op NH Radio hoor je De Peiling tussen 18.00 en 19.00 uur.

Bel of Whatsapp 088-8505152 als je mee wilt praten. Online reageren doe je op de Facebookpagina van NH Nieuws. Geen Facebook maar wel een mening? Mail dan naar depeiling@nhnieuws.nl.