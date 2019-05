Dit is wat je moet weten over onze rijdende redactiebus tijdens de ov-staking

IJMOND - NH Nieuws laat morgen tijdens de ov-staking de hele dag een redactiebus rijden tussen Velsen-Zuid, Beverwijk en Velsen-Noord. Vanuit de bus maken we de hele dag nieuwsuitzendingen en vertellen we de verhalen van stakers en reizigers.

De bus die NH Nieuws inzet is geen vervanging voor het openbaar vervoer; het is een rijdende redactie waarin we alle facetten van de staking belichten. In de bus gaan we niet alleen in gesprek met mensen die zich gedupeerd voelen door de staking, ook praten we met vakbondsmensen, deskundigen en politici. Vanuit de bus doen we online verslag en op radio en tv. Het is dus geen vervanging van de reguliere bus of pont.

De bus is overigens maar een klein onderdeel van de verslaggeving. We rijden in het gebied IJmond-Haarlem, omdat juist dat gebied - dat doorkruist wordt door het Noordzeekanaal - het meeste last heeft van de staking. De sluisroute is namelijk ook dicht. Als regionale nieuwsorganisatie willen en moeten we zo volledig mogelijk verslag doen. Een rijdende studio is geen doel op zich, maar een middel om dit te doen.

Let op! Er is in de bus plek voor zo'n 70 mensen. Vol = vol. Je mag mee, maar het enige wat we terug willen is jouw verhaal. Waarom is deze verbinding belangrijk voor jou? Hoe afhankelijk ben jij van openbaar vervoer? En wat moeten we toch met die pensioenleeftijd?

Ons schema

De tijden zijn indicatief, maar dit is ongeveer wanneer je kunt instappen. Nogmaals, het is dus geen echte busdienst, maar een rijdende redactiebus.

Ook rijden we na de ochtendspits nog een rondje langs de ziekenhuizen in de regio. Wie wil, kan meerijden van Beverwijk station, naar het station in Haarlem via de twee ziekenhuizen. Let op: we gaan niet terug.