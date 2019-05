LIVE | Drukte op de wegen en stilte op de stations door grote ov-staking

NOORD-HOLLAND - Vandaag is de dag: door heel Nederland legt personeel in het openbaar vervoer het werk neer. In dit liveblog brengen wij het laatste nieuws uit de provincie Noord-Holland rond de ov-staking én blijf je op de hoogte over wat er gebeurt in de redactiebus van NH Nieuws die op en neer rijdt tussen Velsen-Zuid, Beverwijk en Velsen-Noord.

Vanuit de redactiebus maakt NH Nieuws de hele dag nieuwsuitzendingen en vertellen we de verhalen van stakers en reizigers. Meer informatie over de redactiebus lees je hier.

Blijf hieronder op de hoogte van het laatste nieuws. Het kan mogelijk even duren voordat het liveblog geladen is. Zie je het liveblog niet verschijnen? Klik hier.