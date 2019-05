Editie zes van de Johnny Rep Classic op Texel: "Johnny is mijn held"

TEXEL - Je zou bij Johnny Rep misschien eerder een voetbaltoernooi verwachten, maar de oud-spits van Ajax en Oranje heeft op Texel zijn eigen wielertocht voor het goede doel. Afgelopen weekend werd voor de zesde keer de Johnny Rep Classic gereden. Jong en oud, op mountainbike of racefiets en zelf BN'ers als acteur Bas Muijs en snowboarder Nicolien Sauerbreij fietsten de tocht.

Een stel van rond de veertig wil even op de foto met Johnny Rep. "Mijn vriend is vernoemd naar Johnny." De vriend moet lachen. "Johnny is een echte held voor mij. Dat doelpunt in de finale tegen Juventus in 1973 van de finale van de Europacup 1. In de eerste minuut een kopbal, legendarisch!"

Johnny is inmiddels 67. Maar de 50 kilometer van zijn eigen ronde over Texel legt hij moeiteloos af. "Ik fiets regelmatig, ook in Spanje waar mijn vriendin een restaurant heeft." Rep was in de jaren '70 en '80 de ster bij Ajax, Oranje en in Frankrijk bij Bastia en Saint-Etienne. Op Texel wordt hij regelmatig herkend en aangesproken. Maar in Frankrijk is de voetballer echt nog een idool bij de ouderen. Er is zelfs een man vanuit Frankrijk naar Texel gekomen fietsen om een handtekening te halen bij de oud-voetballer.

Tesselhuus

De Johnny Rep Classic wordt voor de zesde keer gereden. De opbrengst van de fietstocht, waarbij het niet gaat om wie het eerst binnenkomt, gaat naar het Tesselhuus. Dat is een vakantiehuis voor ouderen en kinderen met een zware lichamelijke beperking. Jeroen Mantel is de organisator van de fietstocht. "Ik wist dat Johnny na zijn carrière was begonnen met fietsen. Veel voetballers krijgen last van hun knieën en dan is fietsen een goed alternatief om in beweging te blijven. Johnny is na zijn actieve voetballoopbaan een tijdje trainer geweest bij VV Texel '94. Hij had dus een band met het eiland. We hebben hem daarom geëerd met zijn eigen ronde", aldus Mantel.

Jong en oud doet mee. Een tienjarig Texels jongetje rijdt samen met zijn vader. De plaatselijke wielrenster Denise Betsema is zijn held. Zijn vader vertelt dat Denise er voor gezorgd heeft dat de animo onder kinderen voor het wielrennen enorm is toegenomen. Ze is er overigens niet bij vandaag. Wel rijden ex-snowboardkampioen Nicolien Sauerbreij, acteur Bas Muijs en voormalig sprinter Mathieu Hermans mee.

De deelnemers fietsten uiteindelijk een dikke vierduizend euro bij elkaar.