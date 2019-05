Forum voor Democratie lijkt weggestuurd Statenlid uit Eerste Kamer te weren

HAARLEM - Het heeft er alle schijn van dat de Noord-Hollandse Statenfractie van Forum voor Democratie er alles aan heeft gedaan om te voorkomen dat de weggestuurde Robert Baljeu voor de partij in de Eerste Kamer komt. Tijdens de stemming vanmiddag kozen alle acht fractieleden opvallend genoeg voor Hugo Berkhout.

Berkhout staat op nummer zestien van de Eerste Kamer kandidatenlijst, één plek onder Robert Baljeu. Laatsgenoemde is vanwege een vertrouwensbreuk uit de Noord-Hollandse fractie gezet, maar zou zomaar als senator voor Forum voor Democratie in de Eerste Kamer kunnen belanden. Iets waar de partij door het conflict ongetwijfeld niet op zit te wachten.



Vertrouwensbreuk

In de Volkskrant liet Baljeu onlangs weten dat kritiek door partijleider Thierry Baudet niet wordt geduld en dat zijn verwijdering onderdeel was van een 'zuivering binnen de partij.' Zelf wil de partij er niet veel over kwijt, behalve dat er een vertrouwensbreuk is. In een brief aan de Commissaris van de Koning Arthur van Dijk schreef fractievoorzitter Johan Dessing over het uit de fractie zetten: "Ondanks meerdere pogingen om tot een oplossing te komen en ondanks het uiteindelijke dringende verzoek aan hem om zijn statenzetel ter beschikking te stellen heeft de heer Baljeu hier geen gehoor aan gegeven zodat wij genoodzaakt zijn om deze stap nu te zetten."

Uiteindelijk heeft Forum voor Democratie twaalf zetels behaald in de Eerste Kamer, maar voorafgaand aan alle stemmingen in de provincies (Statenleden kiezen de Eerste Kamer), stond de partij op dertien zetels. En omdat er ook wellicht nog kandidaten zouden doorschuiven naar het Europees Parlement voor Forum voor Democratie maakte Baljeu ineens kans om ook in de Eerste Kamer te komen.



'Geen commentaar'

Robert Baljeu stemde zelf op Henk Otten, de voormalig lijsttrekker die op een zijspoor is beland bij Forum voor Democratie. Als we Baljeu vragen om een reactie laat hij weten daar op dit moment geen behoefte aan te hebben. Ook fractievoorzitter Johan Dessing wilde niet reageren en zei in het voorbij lopen alleen: 'geen commentaar'.



Geen verrassingen, alleen PVV

Verder vertoonde de uitslag in Noord-Holland, in tegenstelling tot andere provincies, geen verrassingen. Alle kandidaten stemden op de eigen partij. Zo gingen de meeste stemmen (9) naar Forum voor Democratie, GroenLinks en de VVD.

Wel opvallend is dat alle PVV-Statenleden, en dus ook zijzelf, stemden op Statenlid Ilse Bezaan die ook kandidaat is voor de Eerste Kamer. Maar gezien de vier zetels die de PVV heeft in de Eerste Kamer zal dat waarschijnlijk niet gebeuren.