Vleesfabriek Opmeer hervat de werkzaamheden

OPMEER - Vleesfabriek Slippens in Opmeer heeft de werkzaamheden weer volledig hervat. De fabriek was tijdelijk gesloten nadat er op maandag 17 mei in totaal zeventien werknemers onwel zijn geworden. Er moest één medewerker naar het ziekenhuis, waarop Inspectie SZW besloot de fabriek te sluiten.

"We zijn vorige week weer gefaseerd opgestart", vertelt Michael Smit van de vleesfabriek. "We hebben technische aanpassingen gedaan zodat het werk kon worden hervat. Op zaterdag is ook de laatste ruimte vrijgegeven." Wat de technische aanpassingen precies zijn, maakt de fabriek later bekend.

Woordvoerder Elizabeth Palandeng van Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) vertelt aan NH Nieuws dat er een aantal voorzieningen zijn aangebracht waardoor de problemen in de toekomst kunnen worden voorkomen.

Apparatuur in productieruimte

Destijds zijn de werkzaamheden in de vleesfabriek stilgelegd omdat het personeel onwel was geworden doordat er CO2 was geconstateerd. Palandeng: "Het bedrijf heeft de productieruimte moeten voorzien van apparatuur om dat te verhelpen. Die apparatuur is aangeschaft en dat betekent dat het werk weer door kan gaan."