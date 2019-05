Vrouw met hoogtevrees beklimt Haarlemse Koepelkathedraal: "Tranen van geluk"

HAARLEM - Een vrouw met hoogtevrees heeft eerder deze week de Klim naar het Licht volbracht. De vrouw wilde het uitzicht vanaf de loopbrug op de Haarlemse Koepelkathedraal zo graag met eigen ogen zien, dat ze besloot zich te vermannen en haar angst te bedwingen.

"Afgelopen maandag was er iemand met hoogtevrees die het avontuur van De Klim toch aanging, schrijft de organisatie op haar Facebook-pagina. "Eenmaal boven was het toch wel spannend."

Daarop schoot vrijwilliger John te hulp. "Niet veel later stond ze met tranen van geluk aan de andere kant van de brug. She did it! Prachtig toch?"

Ook andere bezoekers prijzen de inzet van de vrijwilligers. "Ik was misschien wel meer onder de indruk van de vrijwilligers dan van het uitzicht", schrijft een man die de klim gisteren volbracht. "Ontzettend aardige en kundige bezoekers, die zich geweldig inzetten voor de bezoekers."