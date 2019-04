Wie durft?! Loopbrug tussen torens Haarlemse Sint Bavo Basiliek geplaatst

HAARLEM - De één kan niet wachten om omhoog te gaan, de ander begint alleen al bij de aanblik bijna over te geven. Vanaf 1 mei mag iedereen 'klimmen naar het licht', helemaal naar boven tot tussen de torens van 'de Nieuwe Bavo' in Haarlem. Vandaag werd de loopbrug geplaatst, een spannende operatie.

"Fantastisch dit, heel gaaf", zegt een mevrouw. Ze staat te kijken hoe de loopbrug met een kraan tientallen meters omhoog tussen de torens wordt geplaatst. "Ik heb me al aangemeld om als vrijwilliger te helpen, dus ik ga zeker wel een paar keer naar boven." Een buurtbewoner kan niet wachten. "Ik heb de Eiffeltoren ook twee keer beklommen, dus dit moet een makkie zijn."

Duizenden klimmers

Gerjon Rooker is mede-organisator van deze "Klim naar het Licht". Een Haarlemse versie van de 'Klim naar de Hemel', die al eerder in Alkmaar werd gehouden. "We hopen dat tienduizenden mensen van het uitzicht en van de kathedraal komen genieten. Dat ze zien hoe prachtig hij is." De Bavo is net gerestaureerd en hoopt op deze manier meer bezoekers naar binnen te trekken. Er is wel een toegangskaartje aan verbonden: van het geld kan de kathedraal onderhouden worden.

De pers mag donderdag van het uitzicht gaan genieten, de Haarlemmers vanaf 1 mei, maar NH Nieuws-verslaggever Geja Sikma kreeg eerder al een 'sneak preview'. Weliswaar niet op de loopbrug, maar vanaf één van de torens:





Goede conditie

"Je moet wel een beetje goede conditie hebben om hier omhoog te gaan", vertelt Rooker. "En trek je gympen aan, kom niet op je naaldhakken", lacht hij.